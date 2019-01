Deel dit artikel:













Van misbruik verdachte leraar werkte op school in Rotterdam-West De Lucasschool. Foto: Google Streetview

De 50-jarige leraar die begin deze week werd opgepakt omdat hij een minderjarig meisje zou hebben misbruikt en in het bezit was van kinderporno, gaf les op de Lucasschool in Rotterdam-West. Dat bevestigt een woordvoerder van de Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs (RVKO).

De Gouwenaar gaf van 2012 tot juni 2018 les op de school voor speciaal basisonderwijs. In het verleden heeft hij het meisje dat misbruikt zou zijn, ook les gegeven. Het meisje zat tot afgelopen zomer op de school. Daarna is ze verder gegaan naar het voortgezet onderwijs.

Lees ook: Leraar Rotterdamse school vast voor misbruik minderjarige en bezit kinderporno De leerkracht had zelf aangegeven dat hij op een andere school les wilde geven. Daarom nam hij in de zomer afscheid van de Lucasschool. Hij zou leerkracht worden op een andere basisschool van het RVKO, maar meldde zich in de zomervakantie ziek. Reïntegratie Daarna is hij op een andere basisschool van het RVKO gereïntegreerd. De onderwijskoepel heeft de leerkracht direct na het bekend worden van het misbruik op non-actief gezet. Een woordvoerder van het RVKO zegt dat de organisatie diep geschokt is door dit nieuws. "Wij weten ook pas sinds kort wat er speelde", zegt hij. Zowel de ouders van de Lucasschool als de ouders van de school waar de Gouwenaar reïntegrerend werkte, zijn donderdag op de hoogte gebracht van zijn aanhouding.