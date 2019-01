Het jaar van de (bedreigde) wulp

De wulp kijkt naar zijn gulp. Het is een ezelsbruggetje om de wulp te herkennen. De bedreigde steltloper is vogel van het jaar 2019.



In de vitrinekast van het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam staat een opgezette wulp uit Ouddorp. Directeur van het museum Kees Moeliker, haalt hem uit de kast om te laten zien hoe groot de vogel is. "Het is de grootste steltloper van Nederland. Zijn lange, kromme snavel wijst naar beneden. Vandaar dat ezelsbruggetje."

Bedreigd

In ons land gaat het niet zo goed met de wulp. In het Jaar van de Wulp wordt onderzoek gedaan naar het hoe en waarom. De sierlijke steltloper staat op de rode lijst van bedreigde vogelsoorten in Nederland. "Er zijn nog maar 4.000 broedparen in ons land. Maar ..en dat is het leuke van de wulp, in de winter komen grote aantallen wulpen uit Noord-Europa hier overwinteren en kun je ze bijvoorbeeld ook in Hoek van Holland of in de Vogelvallei op de Maasvlakte zien."

Moeliker maakt zich boos over Frankrijk waar de vogel wordt bejaagd én gegeten: "Eet gewoon een vegetarische hamburger als je honger hebt."

