Komt er wel wat van?

Gaat het nog een beetje, met al die goede voornemens? In de eerste aflevering van Chris Natuurlijk in het nieuwe jaar, krijg je een steuntje in de rug.

Minder dieren eten.

Goed voor je gezondheid, de dieren en de aarde. Met al je vragen over plantaardig, lekker en gezond eten kun je voortaan terecht in de Plantastic Health Hub in Rotterdam. Je kunt er ook lekker, plantaardig eten en drinken.

Minder met de auto, meer met de fiets?

In een land dat meer fietsen telt dan mensen, vergeten we nog wel eens hoe bijzonder de Nederlandse fietscultuur eigenlijk is.Het boek Fietsgek van de Vlaardinger Peter de Lange geeft de Nederlandse fietscultuur een gezicht.

Duurzamer wonen?

Jet Manrho gaat voor Chris Natuurlijk ieder nieuw seizoen op zoek naar een plek die past bij de sfeer van de tijd van het jaar. Haar goede voornemen voor 2019 is om haar huis duurzamer te maken.Op het Noordereiland in Rotterdam kijkt zij in een passiefhuis , een energieneutraal huis.

Vogel van het jaar

Een nieuw jaar, een nieuwe vogelsoort. In 2019 is de wulp vogel van het jaar. Vogelaar Kees Moeliker vertelt over deze bedreigde en grootste steltloper van Nederland.

Zaterdag 12 januari van 08.00 tot 09.00 een nieuwe aflevering van Chris Natuurlijk op Radio Rijnmond.