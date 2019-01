Noordtunnel deels afgesloten na ongeluk

De A15 van Gorinchem richting Rotterdam is korte tijd dicht geweest ter hoogte van de Noordtunnel. Aanleiding hiervoor was een ongeval met twee vrachtwagens.

Inmiddels is één rijstrook weer open, de andere twee zijn nog afgesloten. De vertragingstijd is een kwartier, automobilisten kunnen er ook voor kiezen om via de N915 om te rijden.

Automobilisten staan in een file van ongeveer vier kilometer door bergingswerkzaamheden. De vertraging neemt af, de weg is waarschijnlijk na 15:00 uur vrij.