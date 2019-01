Pas op: in de Rijnmond wordt veel geflitst

De politie flitst heel vaak mobiel in de Rijnmond. Dat blijkt uit cijfers van Flitsmeister. Vooral in Rotterdam is de automobilist vaak de sjaak.

In de top tien die het bedrijf heeft gepubliceerd, staat de A13 in Rotterdam op één. De N209 (tussen Rotterdam en Bleiswijk) volgt op de tweede plek en de top drie wordt afgesloten met de Maasboulevard, ook in Rotterdam. Op een vierde plaats staat de A4 tussen Schiedam en Delft.

Commercieel directeur Jorn de Vries (Flitsmeister) ziet een toename van het aantal flitsers. Die loopt gelijk met de drukte op de weg. "Dat het drukker wordt is natuurlijk niets nieuws", vertelt De Vries. "Ik denk dat meer mensen op de weg tot meer flitsers leidt en dus meer overtredingen."

De veel geflitste plekken in Rotterdam hebben te maken met het 'drukker worden in de stad'. "Sinds de A4 is doorgetrokken zorgt dat sowieso voor meer verkeer." De snelweg is volgens De Vries al jarenlang een van de meest voorkomende flitsers.

Maasboulevard

Een andere locatie is ook verklaarbaar: "De Maasboulevard is natuurlijk drukker, omdat de Maastunnel dicht is. Er gaat nu meer verkeer over de boulevard, dus is het logisch dat daar meer wordt gehandhaafd."

De Vries woont zelf in Rotterdam en ziet met regelmaat de flitspalen in de stad. Zelf heeft hij, als gebruiker van Flitsmeister, geen last van de flitsers.

Flitsmeister heeft een top 100 gepubliceerd. Daar staan nog andere locaties in Rijnmond in. Onder meer op de Matlingeweg in Rotterdam, de A16 in Ridderkerk en de Hoofdweg in Capelle aan den IJssel was er een grote kans om als automobilist te worden geflitst.