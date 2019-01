Sparta zonder Drenthe naar Leeuwarden voor hervatting competitie

Zonder de geschorste Royston Drenthe gaat Sparta naar Leeuwarden, voor de hervatting van de eerste divisie met de uitwedstrijd tegen Cambuur. Vermoedelijk wordt hij vervangen door Giliano Wijnaldum of Gregor Breinburg.

Volgens aanvoerder Lars Veldwijk gaat Sparta het in deze tweede seizoenshelft over een andere boeg gooien in uitwedstrijden. Ook daar wil hij dat Sparta dominanter en aanvallender voor de dag komt, iets wat in thuisduels wel lukt.

Trainer Henk Fraser denkt dat deze verandering vooral zit "in het hoofd van spelers". Het is niet zo dat hij een andere tactiek gaan hanteren in deze tweede helft van de competitie. Hij legt het uit in bovenstaand interview.

De wedstrijd tussen Sparta en Cambuur is zondagmiddag te volgen in Radio Rijnmond Sport tussen 13:00 en 18:00 uur.