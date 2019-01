Van Geel: 'Je kan onmogelijk niet tevreden zijn over Van Bronckhorst'

Volgende maand spreken trainer Giovanni van Bronckhorst en de clubleiding van Feyenoord met elkaar over het aflopende contract van de hoofdtrainer. In Marbella is technisch directeur duidelijk. "Je kan moeilijk ontevreden zijn over hem."

Vier jaar lang is Van Bronckhorst trainer van Feyenoord. Nog nooit was iemand langer eindverantwoordelijk. Donderdag gaf hij zelf aan dat hij er nog niet helemaal over uit is en dat het voor Gio ook belangrijk is wat de clubleiding wil. Vandaag (vrijdag, red.) sprak Martin van Geel zich uit. "Als een trainer bij Feyenoord vijf prijzen wint in drie jaar kan je moeilijk ontevreden zijn. Want dat is in de historie niet vaak gebeurd."

Ontevreden in Europa

Toch is Feyenoord voor het tweede achtereenvolgende jaar vroegtijdig afgehaakt in de strijd om de landstitel en speelt het geen Europees voetbal. "Zeker Europees gezien zijn we niet tevreden. We zijn uitgeschakeld in een dramatische wedstrijd. Daar zijn we heel ontevreden over. Europees voetbal hoort bij een club als Feyenoord. Dit seizoen zijn er nog twee sporen die leiden naar Europees voetbal. We staan stevig op de derde plaats en in de kwartfinale van de beker. We moeten Europees voetbal bewerkstelligen het komend halfjaar."

