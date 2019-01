Van Geel: 'Wij werken mee aan verhuur Tapia aan Willem II'

Renato Tapia staat op het punt om het seizoen af te maken bij Willem II. De Tilburgers hebben zich gemeld bij Feyenoord om de Peruviaan te huren. "Renato heeft heel weinig gespeeld en zich altijd heel correct en professioneel opgesteld bij ons. Hij wil graag, dus we zijn bereid om mee te werken", laat technisch directeur Martin van Geel weten in Marbella.

Tapia staat nu drie jaar onder contract bij Feyenoord, maar is er niet in geslaagd om een vaste basisplaats af te dwingen. Dit seizoen stond hij alleen in de laatste wedstrijd (ADO Den Haag, 2-2) in de basis. Van Geel: "Tapia wil graag minuten gaan maken, ook als voorbereiding op de Zuid-Amerikaanse kampioenschappen in mei. Het eerste contact is gisteren geweest en de technische staf is akkoord. Dus ik verwacht na een aantal dagen meer duidelijkheid."

Geen versterkingen

De kans bestaat dat Feyenoord ook andere jongens die weinig spelen, zal verhuren. "Dan hebben we het met alle respect over jongens achterin de groep", spreekt Van Geel. "Er spelen wel wat dingetjes, maar echt concreet eerlijk gezegd niet."De technisch directeur verwacht ook niet dat er spelers bijkomen in januari. Er worden sowieso geen spelers gekocht. "Wij gaan geen spelers halen in de winterstop. De beste spelers laten de clubs niet vertrekken. Daar vragen clubs de hoofdprijs voor. En het is ook niet te veronderstellen dat wij spelers gaan huren. Of er spelers verkocht worden? Op dit moment is er geen concrete interesse in spelers van ons."