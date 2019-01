Geboortegolf bij Rotterdamse schaapsherder

Bij de Belevenisboerderij Schieveen in Rotterdam hangen geen paprika's en tomaten, maar dartelen zwangere schapen. De kas is omgetoverd tot kraamkamer. Hier zijn al honderd lammetjes geboren, maar volgens schaapsherder Martin Oosthoek worden dat er meer dan duizend.

"In de kas krijgen de schapen die we in de zomer inzetten als natuurlijke grasmaaiers in Rotterdam, hun lammetje", legt Oosthoek uit. Overdag helpen stagiairs bij de bevallingen, maar 's nachts gaat het vaak natuurlijk.

De helpende handen halen de pasgeboren lammetjes uit de kas. Ze verplaatsen de jonge dieren naar aparte hokjes om ze goed in de gaten te kunnen houden. Moeder loopt er vanuit instinct achteraan. Gezamenlijk verblijven zij in het hok, tot het goed genoeg gaat met moeder en kind. "Dan mogen ze naar de belevenisboerderij om verder te groeien", legt Oosthoek uit.

Eerste uren

In de kamers krijgen de lammetjes rust. Sommigen zijn nog geen uur oud. "Moeder likt de pasgeboren schaapjes droog en na anderhalf uur gaan ze staan. Dan is het zaak dat ze gauw drinken, zodat ze de biest (eerste melk, red.) krijgen."

Inmiddels zijn al honderd lammetjes geboren, maar dat worden er dus nog veel meer. Als ze groot zijn, worden ze door heel Rotterdam verspreid om het gras op natuurlijke wijze te maaien.

Wil je zelf een kijkje nemen in de kas in de polder van Schieveen? Dat kan, maar dan moet je je wel via de website aanmelden. De belevenisboerderij zelf is zonder afspraak te bezoeken.