Van Geel: 'Wat mij betreft blijf ik nog lang bij Feyenoord'

Martin van Geel denkt nog niet aan een eventueel vertrek als technisch directeur bij Feyenoord, een baan die hij al acht jaar vervuld. "Ik ga nog elke dag met veel plezier naar mijn werk. Het blijft een geweldige eer om voor deze club te mogen werken," zegt hij tegen RTV Rijnmond.

"Wat mij betreft doe ik dit nog lang, maar ik loop lang genoeg mee om te weten dat je nooit weet wat er kan gebeuren in de voetbalwereld," vertelt Van Geel

Meedoen om de landstitel

Er is wel kritiek op Van Geel. Net als vorig seizoen doet Feyenoord niet mee om de landstitel. Is het spelersmateriaal wel goed genoeg? Van Geel kijkt bij die evaluatie ook naar de concurrentie. "Ajax en PSV zijn goed. Ik denk dat er geen club is die maar één wedstrijd verloren heeft en de rest allemaal gewonnen, in de eerste seizoenshelft. Dat speelt ook mee. Zij kunnen ook enorme investeringen doen en wij kunnen dat nu nog niet. Daar zit een verschil, op dit moment."

Maar wordt momenteel het maximaal haalbare eruit gehaald? "Je moet kijken naar de situaties. Is iedereen fit gebleven? Als Feyenoord fit is, en de selectie op orde, dan kunnen we tot een hoog niveau komen. Maar als wij 6, 7 of 8 basisspelers missen, zoals onder andere tegen Trencin, dat mag geen excuus zijn, maar het is wel zo. Die situaties moet je meenemen in de beoordeling."