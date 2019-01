Anthura wil de meest duurzame plant ooit maken

Anthura mocht de Tuinbouw Ondernemersprijs 2019 in ontvangst nemen. Foto: Tuinbouw Ondernemersprijs.

'De meest duurzame plant ooit maken'. Dat is het doel van Anthura uit Bleiswijk, het bedrijf dat de Tuinbouw Ondernemersprijs 2019 heeft gewonnen.

Anthura is een veredelings- en vermeerderingsbedrijf dat zich bezig houdt met het ontwikkelen van nieuwe bloemen en planten. "Wij maken nieuwe kleuren en verschijningsvormen. We proberen producten te ontwikkelen die bijvoorbeeld minder water of voeding nodig hebben", vertelt Mattijs Bodegom van Anthura.

Versnellen

Het bedrijf is een anthurium- en orchidee-specialist. Ze kweken en kruisen met de beste exemplaren totdat uiteindelijk een steeds betere, 'veredelde' plant ontstaat. Van 'mutatie' is echter geen sprake. Bodegom: "De natuurlijke ontwikkelingen worden alleen iets versneld."

Ondanks dat versnellen, duurt het jaren voordat het eindproduct klaar is. "De planten die je hier nu ziet, staan hier al een jaar of zeven. En dan duurt het nog twee jaar voordat ze bij jou op de vensterbank staan", besluit Bodegom.