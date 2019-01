Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Opnieuw problemen met software Hoekse Lijn

De problemen met de software voor de nieuwe metrolijn naar Hoek van Holland zijn nog altijd niet opgelost. Een testrit eind vorige maand is mislukt. Het is nog niet duidelijk wanneer de problemen zijn verholpen en wanneer er voor het eerst metro's over het traject kunnen rijden.

Bij de testrit sloten de spoorbomen niet bij de spoorwegovergang aan de Deltaweg in Maassluis. De gemeente heeft daarom geen veiligheidsverklaring afgegeven. Het is niet duidelijk wat de oorzaak is van de softwarefout en of het het risico bestaat dat ook op andere overwegen de spoorbomen zullen haperen. Dat wordt nog uitgezocht. Hoeveel vertraging de oplevering van de Hoekse Lijn nu oploopt wordt eind deze maand bekendgemaakt.

Lees ook: Hoekse Lijn rijdt pas eind maart

Lees ook: Nog meer vertraging dreigt voor Hoekse Lijn