Flatbewoners Ommoord voelen zich onveilig na incidenten

Bewoners van een flat aan de Söderblomplaats in de Rotterdam Ommoord voelen zich niet veilig. In ruim een jaar tijd deden zich meerdere incidenten voor in de flat die indruk hebben gemaakt op de huurders, zoals een brand met fatale afloop en de vondst van explosieven. "Dit is een afvoerputje."

"Ik voel me hier niet veilig", vertelt een bewoner in de gang voor zijn appartement. Een andere huurder vult hem aan. "Als ik 's nachts een beetje geluid hoor, ga ik direct mijn bed uit om te kijken."



Meerdere incidenten

In oktober 2017 werd de flat aan de Söderblomplaats opgeschrikt door een brand. Alle bewoners werden geëvacueerd. De man bij wie de brand ontstond, kwam om het leven.

Een aantal maanden later werden er zware explosieven gevonden in de toren. Op een veldje verderop in de wijk werden ze tot ontploffing gebracht. In de laatste week van 2018 viel een arrestatieteam het complex binnen en werd een terreurverdachte meegenomen.



Volgens een bewoner is er weinig sociale controle in de flat. "De man die om het leven kwam bij de brand woonde een etage onder mij", vertelt hij tijdens het wachten voor de lift. "Ik hoorde dat hij hier al jaren woonde, maar ik heb nog steeds geen flauw idee wie hij was. Triest, toch?".

Verhuizen

De incidenten heb niets met elkaar te maken, maar hebben wel indruk gemaakt op de huurders. "Onze vrienden willen niet eens meer bij ons op visite komen", vertellen Leontine en Maarten. "Als we straks iets meer geld hebben, wil ik meteen verhuizen."

Meerdere bewoners vinden dat woningcoöperatie Woonbron te weinig doet aan de veiligheid in de flat. Ook zouden er te veel woningen zijn toegewezen aan mensen met psychische klachten.

Woonbron

In een reactie laat Woonbron weten de incidenten te betreuren. "We houden al geruime tijd spreekuren in het gebouw", aldus een woordvoerder. "We zijn überhaupt vaak aanwezig, informeren via nieuwsbrieven en bewoners kunnen ons uiteraard altijd bereiken."

De coöperatie zegt zeer alert te zijn op de leefbaarheid in het gebouw. "We zijn alert bij woningtoewijzingen en nemen waar mogelijk veiligheidsmaatregelen", besluit de woordvoerder.