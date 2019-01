Bewoners wekelijks op pad met de wijkagent tegen drugsoverlast

"Het is altijd weer een supriseshow wat we tegenkomen", zegt een de vrijwillgers van de wijksurveillance in Rotterdam-Centrum. Sinds voorjaar 2018 surveilleert een groep bewoners elke week met wijkagent Marc van Duin.

"In de afgelopen jaren zagen we een enorme toename van drugsoverlast en toen dacht ik, actie", zegt vrijwilliger Woosje. Een groep van 14 bewoners doet regelmatig mee aan de surveillance. En ze komen vaak van alles tegen.

Deze avond blijft het bij het aanspreken en helpen van daklozen en een aantal bekeuringen voor foutparkeren op de Nieuwe Binnenweg. "Maar begin van de avond trof een agent in burger al een dealer met een grote hoeveelheid cocaine te pakken", zegt Heniie van Schaik van de gebiedscommissie die ook betrokken is bij het initiatief.

Via de gebiedscommissie kreeg de buurwacht portofoons en zaklampen. Vanavond is ook raadslid Kevin van Eikeren van de PvdA op bezoek. "Ik ben hier om te kijken hoe we deze mensen, die zich inzetten voor hun wijk, nog beter kunnen ondersteunen", zegt Van Eikeren.

Wat hem betreft kan elke wijk wel zo'n buurtwacht gebruiken. "Dit vergroot het eigenaarschap van mensen over hun buurt. Natuurlijk ligt de veiligheid allereerst bij de politie, die is nog steeds onderbemand. Dat vinden wij waardeloos, maar het is goed als bewoners zelf ook een oogje in het zeil houden."

