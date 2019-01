Steuntje in de rug voor jonge ondernemende boeren

Er komt veel kijken bij het overnemen of starten van een boerenbedrijf. Dat weten de broers Thijs (24), Job (27) en Martijn (31) Dogterom uit Oude-Tonge heel goed. Zij willen het tulpen- en akkerbouwbedrijf van hun ouders overnemen. Het kabinet liet afgelopen week nog weten dit soort jonge boeren een steuntje in de rug te willen geven.

“Je moet natuurlijk je ouders uitkopen en zo een pensioen bieden”, legt Thijs uit. “Je zit met broers en zussen en met hoe je in de toekomst gaat presteren.”

Een zak met geld zou dus welkom zijn, maar die hebben de meeste jonge boeren niet. En dus moeten ze de bank om een lening vragen. En daar gaat het vaak mis. “Dat heeft te maken met het rendement van je bedrijf. Veel akkerbouwbedrijven hebben dat niet en dan is een overname al snel onmogelijk.”

Gelukkig ziet het er voor de broers goed uit. “We draaien nu, zeker in de tulpen, goed en dat ziet de bank graag”, aldus Job.

Garantieregeling

Het kabinet trekt 75 miljoen euro uit om jonge boeren te helpen. Een groot deel hiervan gaat naar een garantieregeling. Geld lenen wordt hiermee makkelijker.

"De regering hoopt ervoor te zorgen dat de voedselproductie ook voor de toekomst gegarandeerd blijft", schrijft minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Carola Schouten in een brief aan de Tweede Kamer.

In Nederland verdwijnen veel boerenbedrijven, omdat er geen opvolger is. Ook op Goeree-Overflakkee speelt dit. Job: “Dat heeft zeker niet altijd met financiën te maken. Het boeren is ook veranderd. Je bent nu meer een agrarisch ondernemer, dan boer. Er is veel meer nodig om een bedrijf draaiende te houden. Als je dan alleen interesse in teelt hebt, kies je misschien sneller voor iets anders.”

Binnen de familie Dogterom zijn er geen twijfels. “Wij zien het als één van de mooiste beroepen met heel veel afwisseling en uitdaging.”

Jonge boeren krijgen de financiële steun van het Rijk niet zomaar. Ze moeten wel kunnen laten zien dat ze investeren in innovatie en duurzaamheid.