Cash, illegale sigaretten en drank bij grote controle Schiedam

Bij een grote controle in Schiedam-Oost zijn tienduizenden euro's en een vuurwapen in beslag genomen. Aan de controle deden donderdag tientallen mensen mee van de gemeente, justitie, politie, RET, douane en belastingdienst.

De politie maakte vrijdagavond de resultaten bekend. In de auto van een supermarkteigenaar vond de douane duizenden illegale sigaretten. Een bezoek aan de aangrenzende woning leverde nog eens vele liters sterke drank op, bedoeld voor verkoop. Ook was er sprake van stroomdiefstal.

De 24-jarige supermarkteigenaar is opgepakt. In de zaak aan de Boerhaavelaan had een 38-jarige vrouw duizenden euro's en sieraden bij zich, waarvan zij de herkomst niet kon verklaren. De politie heeft alle spullen vanwege heling in beslag genomen.

Motoragenten leidden tientallen auto's naar een controleplaats onderaan de Rotterdamsedijk. Daar werden negen auto’s in beslag genomen en werd ruim 30.000 euro aan belastinggelden en 1500 euro aan boetes geïnd.

Ook werd een man opgepakt die wat harddrugs en 800 euro aan cash bij zich had.