Ruzie tussen ouders en Peutercollege loopt op

Het conflict tussen een groep ouders en de directrice van het Rotterdamse Peutercollege lijkt te escaleren. De dertien ouders hebben een advocaat in de arm genomen, die een rechtszaak wil aanspannen om de directrice weg te krijgen. Ook zou een van de ouders een contactverbod hebben gekregen.

Het Peutercollege is bedoeld voor kinderen die een extra (taal)steuntje in de rug kunnen gebruiken. Onlangs werden vijf dagdelen geschrapt, omdat de filantropishce Stichting Verre Bergen de geldkraan dichtdraaide. De stichting ligt in onmin met directrice Lativa el Ouali. Pas als de directrice het veld ruimt, gaat Verre Bergen door met het project.

Deze week kwam het tot een confrontatie tussen de ouders en de directrice. "Ze was echt aan het provoceren en daarbij kreeg ze ruzie met een van de ouders", vertelt een van de betrokken ouders. "Die heeft de dag erna een brief gekregen dat ze niet meer welkom is bij het Peutercollege."

In de brief laat de directrice weten dat de moeder de toegang tot het Peutercollege wordt ontzegd. Haar dochter is wel nog welkom. Ook andere ouders zouden een brief hebben gekregen met een soort 'officiële waarschuwing'.

De directrice van het Peutercollege was niet bereikbaar voor commentaar.