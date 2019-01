Rotterdamse Davina Michelle breekt Top 40-record

De Rotterdamse zangeres Davina Michelle (23) heeft een record op haar naam staan. Met haar hit 'Duurt te Lang' staat ze nu elf weken bovenaan in de Top-40. Daarmee verslaat ze beroemde zangeressen als Celine Dion en Alexis Jordan.

Het nummer Duurt te Lang staat dus elf weken bovenaan de Nederlandse hitlijst. Dat is een week langer dan My heart will go on van Celine Dion (1997) en Happiness van Alexis Jordan (2011).

Het voor volgende record voor Davina Michelle zit er ook alweer aan te komen. Het nummer 'Dromen zijn bedrog' van Marco Borsato is het Nederlandstalige nummer dat het langst op één stond; 12 weken.