Burgemeesters niet blij met uitspraken Rutte over geweld met jaarwisseling

Burgemeesters in de regio zijn niet blij met de woorden waarmee premier Rutte vrijdag koos om geweld tegen hulpverleners af te keuren. "Ik zou ze het liefst zelf in elkaar slaan, maar dat mag niet", zei de premier op de wekelijkse persconferentie. Maar had hij nou geen andere woorden kunnen kiezen, vragen burgemeesters zich af.

Burgemeester Vroom van Krimpen aan den IJssel stuurt een cynische 'bedankt he' naar Rutte. "Meer dan 350 burgemeesters die met hun nieuwjaarstoespraken oproepen tot geduld, gesprek, verdraagzaamheid, ontmoeting en respect voor elkaar en met name voor hulpverleners. En 1 premier die dan roept dat hij het liefst die relschoppers zelf in mekaar zou meppen."



Vroom krijgt toeval van zijn Zwijndrechtse collega Schrijer. Hij had het in zijn nieuwjaarstoespraak over de mishandeling van een organisator van een voetbaltoernooi in Zwijndrecht. "Bij ruzie blijf je met je handen van elkaar af! Rutte slaat raddraaiers liefst zelf in elkaar."

Het aantal gevallen van geweld tegen de politie is met de jaarwisseling toegenomen. Rutte gaf toe dat de maatregelen voor een veilige jaarwisseling niet genoeg hebben gewerkt.