Bestelwagen met witgoed zwaar beschadigd na brand

Een bestelwagen in Vlaardingen is vrijdagavond zwaar beschadigd geraakt. In de laadruimte van het voertuig brak rond 23:00 uur brand uit.

De wagen stond geparkeerd op de Charlotte de Bourbonlaan, in de Vlaardingse wijk Holy. De brandweer kwam snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat het witgoed dat in de laadruimte lag in vlammen opging.

Wat de oorzaak is van de brand, is nog niet duidelijk. In Vlaardingen zijn de laatste tijd met enige regelmaat autobranden. Zo werd twee weken geleden nog een auto in de Vossiusstraat verwoest door een brand.