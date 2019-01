Overvallers met bivakmutsen beroven man in Maassluis

Twee mannen hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag een 40-jarige man overvallen in Maassluis. Dat gebeurde aan de Burgemeester van Brandelerlaan.

Het slachtoffer was op weg naar huis en werd op straat beroofd van zijn dagopbrengst. Hoeveel dat was, is niet duidelijk. De twee overvallers droegen bivakmutsen en hadden volgens de politie een mes en een vuurwapen bij zich, waarmee ze het slachtoffer hebben bedreigd.

De daders sloegen op de vlucht. Ze zijn nog niet aangehouden.