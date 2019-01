Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Politie haalt verwaarloosde puppy's uit vervuilde woning Foto: Politie Maas en Rotte Foto: Politie Maas en Rotte

De politie in Rotterdam-Noord heeft donderdagmiddag zeven puppy's in beslag genomen. De dieren zaten in een vervuilde woning in de Provenierswijk en waren doordrenkt met uitwerpselen.

Agenten kwamen de dieren op het spoor na een melding dat in de woning mogelijk volwassen honden en puppy's zouden worden verwaarloosd. Die melding bleek te kloppen: de politie ging de woning binnen en vond een volwassen reu en in totaal zeven kleintjes. "Overal in de woning waren uitwerpselen te vinden. Ook was er een gebrek aan water en eten", schrijven de agenten op sociale media. De zeven puppy's zijn nog klein en kwetsbaar en hebben daarom snel medische zorg nodig. De kleintjes zijn in beslag genomen en ondergebracht op een geheime locatie voor verwaarloosde en in beslag genomen dieren. De volwassen hond is wel achtergebleven. "De zorgen waren hierbij minder om direct over te gaan tot inbeslagname", meldt de politie. Er is wel een rapportage gemaakt voor de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming, die de eigenaar kan dwingen om de situatie voor de reu te verbeteren. Mocht dat niet gebeuren, kan de viervoeter alsnog in beslag worden genomen. Tegen de eigenaar is proces-verbaal opgemaakt.