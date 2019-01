Politiek010 - Van Aartsen: Aboutaleb moet voor derde termijn gaan

In Politiek010 kijken Jozias van Aartsen (oud-burgemeester van Den Haag) en politiechef Frank Paauw deze week terug op de afgelopen tien jaar van Ahmed Aboutaleb als burgemeester van Rotterdam. "Hij gaat soms bewust op tenen staan", zegt politiechef Paauw.

Van Aartsen is vastbesloten: "Aboutaleb moet gaan voor een derde termijn." Maar is achttien jaar burgemeester van een stad zijn niet erg lang? "Waarom? Er gaat zoveel expertise verloren als hij vertrekt. Het is voor Rotterdam, maar ook voor Nederland goed als hij blijft. Of hij moet de PvdA gaan leiden, die kan dat ook wel gebruiken."

"Er was bij zijn komst twijfel of hij wel in de voetsporen kon treden van 'law and order-burgemeester' Opstelten, maar ik zie hem dat op sommige momenten wel overtreffen", zegt Paauw. "Zo gedecideerd als hij optrad bij bijvoorbeeld de ongewenste komst van de Turkse minister Kaya bij het consulaat, of hoe we de criminaliteit aanpakken."

Rot toch op

Van Aartsen vertelt dat hij het eerst niets eens was met de uitspraak die Aboutaleb deed na de aanslag op Charlie Hebdo. Aboutaleb zei toen op televisie tegen de terroristen: "Als je het hier niet ziet zitten, omdat je humoristen niet ziet zitten, rot toch op."

"Ik zou het zelf niet zo gezegd hebben", zegt Van Aartsen. "Inhoudelijk had hij natuurlijk wel gelijk, maar of je het op die manier moest zeggen... Daar hebben we het met elkaar over gehad. Overigens met zijn vieren: Aboutaleb met zijn vrouw en ik met mijn vrouw."

Goede relatie

Dat Van Aartsen en Aboutaleb elkaar ook privé zagen, tekent hun goede relatie. "Hij is iemand die zeer dichtbij mij stond en ik heb nooit gedacht: 'wat doet hij nu?'", zegt de oud-burgemeester. Dat was anders met wijlen burgemeester Van der Laan van Amsterdam. "Die relatie was altijd wat ingewikkelder", zegt Van Aartsen.

De Haagse burgemeester stond samen met Aboutaleb aan de wieg van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag. "Hou die hechte relatie tussen die twee steden alsjeblieft vol", zegt Van Aartsen. "Dat kan mooie kansen opleveren voor bijvoorbeeld de energietransitie."

Popster

De populariteit van Aboutaleb is enorm groot, zegt Paauw die veel met de burgemeester op pad is. "Als je het aantal selfies ziet... een gemiddelde popartiest is sneller bij het podium dan Ahmed."

Buurtwacht

Verder in Politiek010 aandacht voor de buurtwacht in Rotterdam-Centrum. Bewoners surveilleren daar wekelijks met de wijkagent in strijd tegen drugsoverlast.