Plantaardig eten en duurzaam leven komen samen in nieuwe conceptstore Rotterdam

Rotterdam is een groene hotspot rijker. Op de Mariniersweg in het centrum van de stad is deze week de Plantastic! Health Hub geopend: een plek waar je alle inspiratie kunt opdoen voor plantaardig eten en duurzaam leven.

"Het is een plek waar je kunt shoppen en eten", vertelt Tom Zwarts. Hij is samen met zijn vrouw Cilla de gelukkige eigenaar van de 'conceptstore'.

Vegan food

"We hebben een kaart met ontbijt en lunch", legt Tom uit. "Bij het ontbijt staan bijvoorbeeld ook scrambled eggs, maar dan zonder ei. Die maken we met tofu en is zo gemarineerd, dat het naar scrambled eggs smaakt. Zo proberen we mensen een beetje te verrassen."

De nadruk van de Plantastic! Health Hub ligt op 'gezond'. "We willen laten zien dat gezond eten niet per se saai hoeft te zijn", vertelt Cilla. "Gezond eten kan ook heel lekker en verrassend zijn, maar je moet even weten hoe. Dat is te vinden op onze kaart."

Shoppen

Maar er is meer dan eten. In het pand aan de Mariniersweg kunnen bezoekers ook terecht voor advies over een plantaardige leefstijl of voor workshops. Daarnaast kan er geshopt worden.

"Ook daarbij is gedacht aan het hele plaatje", legt Cilla uit. "Het is duurzaam op alle gebieden." Zo zijn er schaaltjes verkrijgbaar, gemaakt van kokosnootschillen. "Die schillen worden normaal gesproken weggegooid, maar kunnen nu hergebruikt worden op een leuke manier."

Cilla vertelt vervolgens over herschrijfbare notitieblokjes die aan de Mariniersweg te koop zijn. "Dit is papier dat je uit kan wissen en opnieuw gebruiken. Dat scheelt papierafval". Ook aan de mensen die notities niét willen uitwissen, is gedacht. "We hebben een notitieboek gemaakt van gemalen steen. Dat betekent dus ook geen papier én geen bomenkap."

Met de Plantastic! Health Hub hoopt het tweetal te kunnen bijdragen aan het duurzamer maken van Rotterdam. "We willen de Rotterdammers duurzamer en meer bewust maken, zonder dat ze het idee hebben dat ze daar wat voor in moeten leveren", legt Cilla uit. "We willen het vooral toegankelijk en hip houden, maar wel duurzaam."