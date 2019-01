Duurste tankstation van Nederland biedt compensatie aan

Automobilisten die tanken bij de Texaco Steenenhoek langs de A15 bij Hardinxveld-Giessendam, krijgen de komende weken korting. Texaco neemt de maatregel nadat deze pomp bovenaan eindigde als duurste tankstation in de Kampioen Nationale Tanktest 2019.

Het ledenblad van de ANWB zet in het nieuwste nummer de duurste en goedkoopste tankstations in Nederland op een rij. Het op één na duurste station is overigens ook in de regio te vinden. Dat is de Texaco langs de A29, ter hoogte van Mijnsheerenland. Ons land telt volgens De Kampioen 3837 tankstations voor consumenten.

Als je als automobilist elke week 40 liter benzine zou tanken, dan ben je deze pomp in Hardinxveld-Giessendam op jaarbasis 3784 euro kwijt.Voor diesel is dat 3222 euro. Ook de toeslag per liter op Euro95 ligt hier het hoogst: 8 cent.

Langs de A29 ligt de prijs voor Euro 95 op jaarbasis op 3713 euro. De diesel is daar op jaarbasis duurder dan in Hardinxveld-Giessendam, namelijk 3249 euro. Per liter benzine betalen automobilisten 4,6 cent toeslag. Voor diesel is dat 6,3 cent.

Compensatie

Voor de genoemde prijzen en tarieven is uitgegaan van de gemiddelde tarieven die de tankstations in de periode van 1 oktober tot en met 20 november 2018 hebben aangehouden.

Texaco meldt in een reactie aan de Kampioen dat de hoge tarieven destijds "te wijten waren aan een technische fout". "Ter compensatie bieden wij tot 3 februari tien cent korting op de Texaco-adviesprijs bij station Steenenhoek."

Goedkoopst

Het goedkoopste tankstation van Nederland is te vinden in Gelderland. Bij de Tango in Borculo betalen automobilisten 3174 euro op jaarbasis voor benzine en 2716 euro voor diesel. Daar betaal je ook geen toeslag om te tanken, maar krijg je juist korting: 21,3 cent per liter Euro 95 en 19,3 cent per liter diesel.