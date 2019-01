Feyenoord sluit trainingskamp af met zege; rentree Haps

Feyenoord heeft zaterdag het laatste oefenduel op het trainingskamp in Marbella met winst beëindigd. De Rotterdammers versloegen Karlsruher SC, uitkomend op het derde niveau van Duitsland, in Spanje met 4-2. Ridgeciano Haps maakte zijn comeback na een lange scheenbeenblessure.

In een doelpuntrijke eerste helft wist Feyenoord driemaal te scoren. Robin van Persie zette de ploeg uit Rotterdam-Zuid in de zevende minuut op een 1-0 voorsprong. Luis Sinisterra verdubbelde twee minuten later de score (2-0). Marvin Pourie deed net na het kwartier iets terug namens Karlsruher (2-1).

Na 25 minuten voetballen scoorde Van Persie de 3-1. Vlak voor de rust maakte Burak Camoglu het oefenduel weer spannend met zijn treffer (3-2). Na de thee kon Feyenoord nog één goal noteren. Mo El Hankouri bepaalde met zijn doelpunt de eindstand (4-2).

Feyenoord vliegt zondag weer terug naar Nederland. Op zaterdag 19 januari hervat de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst de eredivisie met een uitduel tegen PEC Zwolle.

