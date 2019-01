Waarom klappen mensen voor zichzelf in televisieprogramma's?

De vragen stroomden weer flink binnen in Vraag het de Bieb. Zo was er een aantal 'televisievragen', kwam er een vraag voorbij over Napoleon en vroeg iemand zich af wat nou dat getik in het stoplicht is.

Televisie

Een handvol televisievragen in deze editie van Vraag het de Bieb! Meneer Schot uit Spijkenisse vroeg zich af waarom televisiepresentatoren vaak 'ik ga' zeggen, terwijl er vaak een camera- en geluidsman mee is. "Waarom wordt er dan niet 'wij gaan' gezegd?", vraagt meneer Schot zich af.

Antwoord: Dit gebeurt vanuit praktisch oogpunt, omdat het televisieprogramma vanuit het perspectief van de presentator wordt verteld. Daarom zegt die vaak 'ik ga' in plaats van 'wij gaan'.

Annelies de Weerd uit Rotterdam had de vraag wanneer het tweede gedeelte van Groot Niet Te Vermijden op TV Rijnmond wordt uitgezonden. Op Nieuwjaarsdag zond TV Rijnmond het eerste gedeelte uit, maar de tweede aflevering kwam nog niet op de beeldbuis.

Gre Hogendooren uit Rotterdam-Charlois wilde weten waarom mensen in het publiek van televisieprogramma's voor zichzelf klappen. Is dat verplicht? Of heeft het met ijdelheid te maken?

Napoleon

Meneer Reitsma had een vraag over Napoleon. De Franse keizer is in 1811 in Nederland geweest en Reitsma heeft wel eens vernomen dat Napoleon toen in het Schielandhuis heeft overnacht. Maar dat komt nergens terug. Klopt dit wel?

Troep of Troepen?

Jan-René Gerritse schoof bij radiopresentator Erik Lemmers aan in de Centrale Bibliotheek. Hij valt namelijk over een woord in de Nederlandse taal.

Zo hoorde hij dat er bij protesten van gele hesjes in Frankrijk '89.000 ordetroepen' op de been waren. Maar Gerritse zegt dat het gaat over 89.000 personen. "Vroeger gebruikte men ook wel het woord 'manschappen', maar dat is in onbruik geraakt. Want als je één van die 89000 individueel neemt, dan zeg je toch niet daar staat één troep", constateert Gerritse. Hij wil weten hoe dat in elkaar zit.

Stranden

Jan van Lieshout uit Schiedam wilde weten waarom op Terschelling geen machines worden gebruikt, waarmee de stranden van Hoek van Holland worden schoongemaakt.

Vooruitverwarming

Meneer Daniels uit Rotterdam-Noord had dan weer een vraag over de auto. Waarom wordt er geen voorruitverwarming in auto's gemaakt? Er is wel stuur- en stoelverwarming en dergelijke, maar volgens meneer Daniels geen voorruitverwarming.

Vogels

Meneer Groeneveld uit Rotterdam-Vreewijk heeft sinds de jaarwisseling nog geen vogels gezien. Hij vraagt zich af waar die zijn gebleven.

Getik

Deze keer kwamen ook mensen gezellig naar de Centrale Bibliotheek om een vraag te stellen. Zo wilde de 7-jarige Oscar graag weten wat het tikkende geluid in stoplichten, voor blinden en slechtzienden, is.

Antwoord: Het gaat om een rateltikker dat in het stoplicht zit. Die tikt sneller als het licht groen is en langzaam als het licht op rood staat. De rateltikker werkt meestal van 19:00 uur tot 22:30 uur, waarbij het geluid dan zachter staat. Omdat de rateltikker overlast kan veroorzaken, wordt die niet standaard gebruikt.

