Botteghin moet wachten op zijn kans bij Feyenoord: 'Elke dag laten zien'

Eric Botteghin startte zaterdag in de basisopstelling van Feyenoord bij het oefenduel tegen Karlsruher SC. De Rotterdammers wonnen met 4-2 tegen de fysieke Duitsers, die uitkomen op het derde niveau van Duitsland. De Braziliaan speelde negentig minuten mee.

Voor de winterstop raakte Botteghin geblesseerd, maar de centrale verdediger is weer helemaal fit. "Ik moet me elke dag laten zien. Dan is het aan de trainer om te kiezen", zegt de Braziliaan. Botteghin vindt het wel frustrerend dat hij na zijn blessure weer moet wachten op zijn kans. "Maar dat is voetbal", relativeert hij.

Botteghin kijkt terug op een goed trainingskamp van Feyenoord in het Zuid-Spaanse Marbella. Ondanks de grote achterstand op de top twee in de eredivisie, is volgens Botteghin de sfeer goed. "We hebben de beker nog en willen Europees voetbal halen voor komend seizoen. We kunnen nog een goed seizoen maken", aldus Botteghin.

Kijk hierboven naar het volledige gesprek van verslaggever Sinclair Bischop met Eric Botteghin.