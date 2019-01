Lasersnijden, robotica en 3D-printen in de bieb

Deel dit artikel:













De Rotterdamse bieb heeft haar eigen Makerspace.

Kinderen en volwassenen die geïnteresseerd zijn in robotica en 3D-printen of willen leren lasersnijden of programmeren, kunnen voortaan in de Bibliotheek Rotterdam terecht. Zaterdag werd daar een makerspace geopend: Maakplaats010.

Beginnende makers kunnen elkaar hier ontmoeten, machines delen en ideeën

uitwisselen. Er staan onder meer een vinylsnijder, hittepers, lasersnijder en

3D-printers in de ruimte, later wordt dit nog aangevuld met een borduurmachine. Richard Kuipers staat bij drie dansende robots. "Kinderen kunnen hier de basis leren van programmeren via het blokkenprogrammeerprogramma Scratch. Ze kunnen met instructies zelf de bewegingen van de robots aansturen." De Maakplaats is vooralsnog alleen op dinsdagmiddag open en vanaf februari ook op donderdagmiddag. Later wordt dat uitgebreid naar vrijdag en en zaterdag.