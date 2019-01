Amateurvoetbal: Van den Berg keert terug met zege bij Barendrecht

Barendrecht heeft zaterdag in de tweede divisie het eerste duel na de winterstop met een zege afgesloten. De withemden versloegen Jong Almere City op Sportpark De Bongerd met 1-0. Jack van den Berg zat voor het eerst op de bank tijdens zijn tweede periode bij Barendrecht.

Yarick Dorst maakte het enige doelpunt voor Barendrecht, dat na deze overwinning nog wel vijftiende staat na zeventien duels. De mannen van Van den Berg hebben zeventien punten.

Excelsior Maassluis startte het nieuwe kalenderjaar eveneens goed. De ploeg van trainer Dogan Corneille zegevierde op bezoek bij Jong Vitesse in Arnhem met 3-1. Na zeventien duels is Excelsior Maassluis zevende met 28 punten.

Jong Sparta komt zondag pas in actie. Dan gaan de Rotterdamse beloften op bezoek bij De Treffers uit Groesbeek.

Derde divisie zaterdag

SteDoCo boekte een 3-0 overwinning in het uitduel bij FC Lissen. Guytano dos Santos, Joran Schröder en Vincent Verheul maakten de goals voor het team uit Hoornaar. In zeventien wedstrijden pakte SteDoCo tot nu toe dertig punten. De ploeg van coach Gijs Zwaan is vijfde.

ASWH wist eveneens met 3-0 te winnen. De ploeg uit Hendrik-Ido-Ambacht deed dat in Noordwijk bij SJC. Nick Slotboom, Ismail Yildrim en Lester Pires waren trefzeker voor de gasten. ASWH bevindt zich bovenaan het rechterrijtje met 22 punten.

Hoofdklasse A gaat volgende week zaterdag pas weer van start.