Bij een drugsactie heeft de politie vrijdag in Dordrecht twee mannen opgepakt voor de handel in drugs.

Agenten zagen in de wijk Wielwijk een drugsdeal die gaande was. Deze dealer had een flinke hoeveelheid cocaïne en heroïne bij zich.

Korte tijd later betrapten ze in de wijk Sterrenburg een andere een dealer. Bij hem werd een huiszoeking gedaan. In zijn huis lagen tientallen zakjes met cocaïne en een stapel geld.