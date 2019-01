Deel dit artikel:













Aardoom afwezig in 'haar' Dordrecht: 'Heel erg balen' Een balende Avalon Aardoom op de tribune van het EK shorttrack in Dordrecht

Terwijl het EK shorttrack volle bak aan de gang is in Sportboulevard Dordrecht, moet Avalon Aardoom geblesseerd vanaf de tribune toekijken. De shorttrackster uit Dordrecht kan dus niet schitteren in 'haar' stad. "Heel erg balen, maar je doet er niets aan", zegt Aardoom over haar blessure.

Ze kwam verkeerd neer bij een val, waardoor Aardoom het EK aan haar voorbij moet laten gaan. "Bij shorttrack kun je vallen en ik kwam ongelukkig terecht. Inmiddels ben ik wel weer aan het trainen, dus bij de komende World Cup wedstrijden hoop ik weer op het ijs te staan", zegt Avalon. Maar 21-jarige shorttrackster heeft nog een grote toekomst voor zich. Aardoom werd vorig jaar op de Nederlandse kampioenschappen tweede, tussen allerlei olympische namen. Tijdens het toernooi komt Aardoom wel kijken. "Dordrecht voelt wel een beetje als thuiskomen. Dat had extra speciaal geweest als ik hier had gestaan", vertelt Aardoom, die een hartafwijking heeft. "Ik ben wie ik ben. Sinds ik wat harder ben gaan schaatsen en meer bekendheid heb gekregen, blijkt het dat een bijzonder verhaal is."