Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Waterleiding gesprongen in centrum Rotterdam, auto's weggesleept Brandweer, brandweerauto

In het centrum van Rotterdam is een waterleiding gesprongen in de Van Brakelstraat, vlakbij de Erasmusbrug. De straat staat blank en meerdere auto's zijn weggetakeld, omdat ze weggezakt waren.

Het water is ook de kruipruimten van meerdere portiekwoningen binnengelopen. Voor gevaarlijke situaties zorgt het nog niet, zegt de brandweer. Waterbedrijf Evides is druk bezig om de hoofdkraan af te sluiten.