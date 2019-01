Ruim ton ingezameld voor Casper van Eijck

Door verschillende optredens te geven en door de Mont Ventoux te beklimmen, heeft de Stichting Inspire2liveMusic in 2018 ruim 100 duizend euro opgehaald voor de Stichting Support Casper van Casper van Eijck. Dat werd zaterdag bekend gemaakt bij een concert van de Inspire2liveChoir en Choir4hope in De Doelen.

Bij het concert traden ook de bekende pianist Jan Vayne, organist André de Jager, de trompettisten Arjan en Edith Post en de sopranen Annelies Schep en Nynke de Jonge op. Verder werke een groot mannenkoor onder leiding van Martin Mans en de Urker Mans Formatie mee.

Van Eijck, clubarts van Feyenoord en werkzaam in het Erasmus MC in Rotterdam, werkt aan een baanbrekend onderzoek naar de bestrijding van alvleesklierkanker. Eerder zamelden Feyenoordsupporters ook al geld voor hem in.