LIVE: Cambuur-Sparta (3-3) en FC Dordrecht-FC Den Bosch (2-6)

Het betaalde voetbal pakt deze zondag de draad weer op, want Sparta en FC Dordrecht komen in de Keuken Kampioen Divisie in actie. Verder is er in Sportboulevard Dordrecht het knallende EK shorttrack. Uiteraard is RTV Rijnmond hierbij aanwezig.

In Radio Rijnmond Sport hoef je van 13:00 tot 18:00 uur namelijk niets te missen van al deze sportwedstrijden. Dennis van Eersel is de presentator. Sparta en FC Dordrecht Sparta gaat op bezoek bij SC Cambuur. FC Dordrecht krijgt in het eerste duel van trainer Claudio Braga koploper FC Den Bosch over de vloer. Dennis Kranenburg zal in Leeuwarden radioverslag doen. Philip van Es verzorgt het commentaar aan de Krommedijk. SC Cambuur-Sparta en FC Dordrecht-FC Den Bosch starten allebei om 14:30 uur. Ook bij EK Shorttrack Verder is Frank Stout aanwezig bij het EK shorttrack en hebben we aandacht voor de strandrace Egmond-Pier-Egmond. Bovendien zijn er in Radio Rijnmond Sport veel interviews te horen over het trainingskamp van Feyenoord. Scoreverloop Cambuur-Sparta

11' 0-1 Mohamed Rayhi

23' 1-1 Matthew Steenvoorden

32' 2-1 Nigel Robertha

45' 2-2 Lars Veldwijk

78' 3-2 Kevin Jansen

89' 3-3 Deroy Duarte 11' 0-1 Mohamed Rayhi23' 1-1 Matthew Steenvoorden32' 2-1 Nigel Robertha45' 2-2 Lars Veldwijk78' 3-2 Kevin Jansen89' 3-3 Deroy Duarte FC Dordrecht-FC Den Bosch

12' 0-1 Leo Väisänen

39' 1-1 Renny Piers Smith

50' 1-2 Daniël Breedijk (eigen doelpunt)

52' 1-3 Julián Marchioni

62' 1-4 Leo Väisänen

68' 1-5 Danny Verbeek

70' 1-6 Antonio Stankov (eigen doelpunt)

78' 2-6 Jeremy Cijntje 12' 0-1 Leo Väisänen39' 1-1 Renny Piers Smith50' 1-2 Daniël Breedijk (eigen doelpunt)52' 1-3 Julián Marchioni62' 1-4 Leo Väisänen68' 1-5 Danny Verbeek70' 1-6 Antonio Stankov (eigen doelpunt)78' 2-6 Jeremy Cijntje Volg hieronder onze liveblog over SC Cambuur-Sparta en FC Dordrecht-FC Den Bosch.