Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Oud-wethouder Rotterdam op derde plek kandidatenlijst D66 voor Eerste Kamer 20190112_VanHuffelen

Alexandra van Huffelen, voormalig wethouder in Rotterdam, krijgt vrijwel zeker een plaats in de Senaat. Ze is door D66 op de derde plek gezet op de kandidatenlijst, zo maakte de partij zaterdag bekend. Op dit moment heeft D66 tien zetels in de Eerste Kamer.

Van Huffelen hield zich als wethouder bezig met Duurzaamheid, Binnenstad en Buitenruimte in de stad. Daarvoor maakte zij deel uit van de directie van energieleverancier Essent. In 2014 vertrok ze naar Amsterdam voor een baan bij het Gemeentelijk Vervoer Bedrijf. [Tweet:https://twitter.com/D66/status/1084046078108811264/photo/1]