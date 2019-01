Zaalsporten: vrouwen Sliedrecht Sport te sterk voor concurrent

De volleybaldames van Sliedrecht Sport kenden een goede zaterdagavond. Het team van coach Vera Koenen versloeg in sporthal De Basis concurrent VC Sneek in vier sets (3-1). Na deze overwinning is de Sliedrechtse formatie op de stand van de eredivisie verder uitgelopen.

Sliedrecht Sport kwam in de eerste set nog wel op achterstand tegen VC (29-31), maar daarna ging het beter lopen bij de thuisploeg tegen de nummer drie van de eredivisie. De drie daaropvolgende sets werden gewonnen met 25-16, 25-18 en 25-17, waardoor de 3-1 eindstand in sets een feit was. Sliedrecht Sport is koploper na 14 wedstrijden met 38 punten.

Topper

De mannen van Sliedrecht Sport, lijstaanvoerder in de eredivisie heren, gingen in Groningen met 3-1 in sets onderuit tegen landskampioen Abiant Lycurgus.

Sliedrecht Sport begon deze confrontatie als koploper, maar kwamen na twee sets met 2-0 achter (27-25 en 25-14). Vervolgens knokten de heren van coach Paul van der Ven in de derde set zich terug (25-27). De vierde set was weer een prooi voor de Groningers (25-23). Daarmee was de eindstand van 3-1 in sets een feit.

In de eredivisie heren gaat Lycurgus nu Sliedrecht Sport voorbij op de ranglijst. De Sliedrechtse mannen zijn nu tweede na veertien duels met 32 punten. Koploper Lycurgus heeft één punt meer, maar speelde twee wedstrijden minder.

Badminton

The Flying Shuttle blijft in de eredivisie in de problemen zitten. De Barendrechters verloren in de degradatiepoule met 7-1 op bezoek bij Forza Amersfoort. Na vijf wedstrijden in deze poule heeft TFS nog maar vijftien punten, vijf minder dan Smashing dat een plek hoger staat.

Basketbal

4Consult/Binnenland had een moeilijke avond tegen koploper Solar Grasshoppers uit Katwijk (57-88). De Barendrechtse vrouwen keken vanaf het eerste kwart al tegen een achterstand van acht treffers (14-22) aan, waarna de blauwhemden die niet meer konden goedmaken. Binnenland is in de basketball league dames derde met veertien punten uit elf wedstrijden.

Korfbal

KCC/SO natural bood in de Korfbal League goed weerstand tegen (mede-)koploper Fortuna/Delta Logistiek, maar de ploeg uit Capelle aan IJssel verloor uiteindelijk van de Delftenaren (24-29). Bij rust was de stand nog 13-15 en KCC bleef gedurende de wedstrijd namelijk lang in het spoor van Fortuna.

DeetosSnel verloor het belangrijke thuisduel tegen DOS '46 met 29-33. De Dordtenaren zagen de gasten uit Nijeveen in de slotfase van de eerste helft met vijf punten uitlopen. Het thuisteam moest vervolgens in de tweede helft vol aan de bak, maar het verschil bleek te groot.

KCC en DeetosSnel hebben net als DVO/Accountor twee punten uit acht wedstrijden. Deze drie ploegen hebben de laatste drie plekken van de Korfbal League in handen. De op één na laatste speelt na het reguliere seizoen nacompetitie, terwijl de hekkensluiter dan rechtstreeks degradeert naar de hoofdklasse.