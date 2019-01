Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Ivo Hindriks wint NK Risk: 'Ik had heel veel geluk' Ivo Hindriks.

Het NK Risk is gewonnen door Ivo Hindriks (27). Hij was de beste van 550 deelnemers, die meededen aan de wedstrijd in de Van Nellefabriek in Rotterdam.

Het was de eerste keer dat Hindriks meedeed en hij sloeg meteen toe. "Het afgelopen jaar heb ik maar een paar spelletjes gespeeld, maar in mijn studententijd deed ik het wel veel en dat verleer je niet", vertelt hij. Bij het bordspel moeten deelnemers de grenzen verdedigen en de tegenstander aanvallen. "Bij Risk komt geluk om de hoek kijken en strategie. "Ik had heel veel geluk, ik heb vier spelletjes gespeeld en lag er een paar keer bijna uit. De tijdslimiet was dan voorbij en ik won op punten. En aan de finaletafel ging het heel makkelijk. Ik stond goed, we waren snel klaar." Volgend jaar doet Hindriks weer mee om zijn titel te verdedigen.