Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Nederland organiseert het WK Volleybal voor vrouwen

Het WK Volleybal voor vrouwen zal in 2022 worden georganiseerd door Nederland en Polen. Rotterdam stond op de nominatie als speelstad, maar de vraag is of dat nog doorgaat nu het evenement door twee landen georganiseerd zal worden.

Vorig jaar september is het bidbook voor het WK overhandigd aan de interrnationale volleybalbond FIVB. Dat bidbook is gemaakt door onder meer de provincie Gelderland en de gemeente Rotterdam. Behalve Rotterdam zijn ook Arnhem en Apeldoorn mogelijke speelsteden. Het is voor het eerst dat Nederland een wereldkampioenschap volleybal mag organiseren. In 2015 organiseerde Nederland het WK beachvolleybal. Er werd toen ook gespeeld in Rotterdam. De bond haalde daarna ook het EK beachvolleybal van 2018 binnen en organiseert dit jaar met drie andere landen ook het EK voor volleyballers. Lees ook: Rotterdam speelstad EK Volleybal Mannen 2019 Het WK Volleybal voor mannen is in 2022 in Rusland.