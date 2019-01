ARCHIEF RIJNMOND 6 jan 2019 - Door de vloer

Afgelopen week ben ik een beetje het slachtoffer geworden van mijn eigen fantasie. Een onheilsbeeld dat ik zelf heb geschapen is een beetje met mij op de loop gegaan.

Dat beeld is dat mijn vrouw en ik in bed liggen, in onze slaapkamer in het souterrain, dat de vloer onder ons breekt, dat wij erdoor zakken en dat we worden opgeslorpt door een enorm zinkgat dat zich toevalligerwijs pal onder onze slaapkamer bevindt.

Ssssschlllllloepppp! daar gaan we.

Als water dat wegloopt in de gootsteen.

Voor mijn geestesoog zie ik heel vaak van dat soort rampscenario’s werkelijkheid worden.

Een muur van water die de stad overspoelt.

Een kosmische kuch die de aarde berooft van zijn dampkring.

Of dichter bij huis: een auto op hol die mij bij het uitlaten van de hond met zo’n vaart schept dat ik word gereduceerd tot lillende resten die alleen nog met een schep zijn te verzamelen voor de begrafenisondernemer.

Of ín huis: dat ik met een grammofoonplaatje thuis kom, dat bij de duizenden en duizenden andere platen in de kast zet, en dat daarmee net de kritische grens van de maximale vloerbelasting wordt overschreden waardoor het hele huis in elkaar dondert.

Van dat soort vrolijke fantasieën.

Die vreemd genoeg helemaal niet gepaard gaan met werkelijke angst. Het effect ervan is eerder dat ik de zogenaamde ‘realiteit’ in het algemeen vind meevallen.

Maar in de slaapkamer in Huize Vonk is iets anders aan de hand.

Ik woon nu zo’n 25 jaar in dat huis.

Een huis van vier verdiepingen.

En ik weet nog dat ik met een vriend het souterrain heb opgeknapt om daar de echtelijke slaapkamer op te tuigen.

De vloer van die toekomstige slaapkamer boog een beetje door.

Betonnen vloer.

We hebben een zak egaliseermiddel gehaald en de boel dusdanig vlak gemaakt zodat die vriend de boel kon betegelen.

Verder niks aan de hand.

Maar in de loop der jaren gingen er tegels breken.

Eerst een paar. Maar gaandeweg steeds meer.

De kuil is terug.

En nu groter.

Ik meen te weten wat er aan de hand is.

Onder die betonnen vloer liggen natuurlijk dikke balken.

Dikke houten balken.

En die zullen in de ongeveer 110 jaar dat dit pand staat wel zijn aangetast door vocht. Door damp van het grondwater.

Ze zullen wel zijn gaan rotten.

Ik verwacht niet dat er werkelijk een zinkgat onder zit, maar dat er een keer zo’n balk helemaal doorrot, en misschien wel een paar achter elkaar, lijkt me allesbehalve denkbeeldig. Ik heb de laatste tijd ook iets te vaak weer een tegel horen knappen als ik ’s avonds naar het echtelijk bed slofte.

Inmiddels omzeil ik het epicentrum van de kuil.

Ik durf er niet echt meer recht overheen te lopen.

In gedachten zie ik me zo door de vloer zakken en zie ik me onder de schrammen en snijwonden spartelen in het grondwater tussen de restanten van de vloer.

En dat is nou eens een onheilsfantasie die me wel enige angst inboezemt. En mijn vrouw ook.

Want dat lijkt me dus geen irreële fantasie.

Als je maar lang genoeg wacht gebeurt het een keer.

Mijn vrouw dringt ook al een tijd aan om die vloer aan te pakken.

Van de week heeft ze gedreigd dat ze zelf een aannemer belt als ik niet in actie kom.

Nu heb ik haar beloofd dat ik komende week met een geleende pneumatische boorhamer zelf een gat ga maken in de slaapkamervloer. Eens kijken wat zich daaronder allemaal afspeelt.

Nou nog even verlost raken van het beeld dat ik straks met boorhamer en al in dat gat word opgezogen.

Als ik volgende week niet achter de radiomicrofoon zit, weet u waar het aan kan liggen.



SPEELLIJST

DE TUNE

1. Ik mis je - John Verkroost

2. Echtelijke twist - Meteoor Kwartet

OUDEJAARSHOW SS ROTTERDAM

3. Calender song - Het Groot Niet Te Vermijden

4. Feyenoord City - Simon Stokvis & Het Groot Niet Te Vermijden

5. Brandend zand - Trio Naar de Haaien & Het Groot Niet Te Vermijden

6. Waar gaan we in het nieuwe jaar naartoe - Simon Stokvis & Chris Grem & GNTV

7. Januari - Carmenkata



VOORUITBLIK

8. Wie gaat er nou aan Rotterdammers vragen - Arie van der Krogt

9. Spiegel, spiegel - The Kik

10. Mijn vriendin ging er vandoor - Gerard Cox

DRS P

11. Oren - Ringo Maurer

12. De Baardmijt - Fay Lovsky

13. Das land ist nackt - Friedrich Hlawatsch



AMSTERDAM

14. Paradiso - Jan Rot

15. Moeder hoe kan ik je danken - Martin Bakker & Chris Grem & GNTV

AANKONDIGINGEN

16. Americanas – Metropole Orchestra Big Band