HET OPKAMERTJE 6 jan 2019

Date with the Dutch, jaren 30 & Ivo de Wijs.

EERSTE UUR

1. Samba op maar een noot – Marcella Wisbrun

2. Careless whisper – Scott Bradley’s Postmodern Jukebox

3. Smokey – Smokey Town Dixiemen

4. Everybody’s boppin’ – Jon Hendricks

5. Toen onze mop – Maui Eilanders

6. Weg met al die weemoed – Marcella Wisbrun

7. Gedichten – Ivo de Wijs

8. Doden met verlof – Maarten van Roozendaal

9. Eigen begrafenis – George Groot

10. Als eerste – Dominique Engers

11. Wiegenlied – De Andersons

12. De avond – Bas Maree & Johan Hoogeboom

TWEEDE UUR



JAREN 30

1. Arme piccolo – Willy Derby

2. ’t Is alweer de KLM – Bob Scholte

3. Foxtrot – Cast musical Foxtrot

4. Alabama song – Tango Extremo

5. Just a gigolo - Tango Extremo

DATE WITH THE DUTCH

6. Plumber’s theme - Charlie Nederpelt and his orchestra

7. Daar waar de molens staan - Vic Lingo and his trombones

8. Piet’s alto - Rogier van Otterloo and his orchestra & Piet Noordijk

9. Devil dart - Charlie Nederpelt and his orchestra

10. Your mother should know - The Beatles

PAUL MCCARTNEY

11. No words - Paul McCartney & Wings

12. Call me round - Pilot