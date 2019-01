FC Dordrecht in eigen huis hard onderuit tegen periodekampioen Den Bosch

FC Dordrecht heeft zondag aan de Krommedijk met 2-6 verloren van koploper FC Den Bosch. De Dordtenaren kwamen in de eerste helft op achterstand, maar konden dat voor rust nog herstellen. Na rust kwam het door een eigen doelpunt van Daniël Breedijk en een fout van Antonio Stankov op een 1-3 achterstand. Daar kwamen nog drie tegengoals bij. Jeremy Cijntje bepaalde 12 minuten voor tijd nog wel de eindstand op 2-6.

Dordrecht begon de wedstrijd niet lekker. Den Bosch was de betere ploeg en kon het veldoverwicht ook omzetten in een doelpunt. Een kopbal uit een hoekschop van Leo Väisänen hielp de Brabanders aan die voorsprong.

Maar Dordrecht kwam daarna beter in de wedstrijd. De ploeg van nieuwe trainer Claudio Braga, die een aantal wijzigingen doorvoerde in de basisopstelling, kon zich in de 39e minuut uiteindelijk belonen. Na een goede aanval gaf Jeremy Cijntje de bal vanaf de rechterkant voor op Renny Piers Smith, die vervolgens keurig raak schoot: 1-1. Met die stand zochten beide ploegen de kleedkamers op.

Fout op fout

Na rust was er niks aan de hand voor FC Dordrecht, totdat Daniël Breedijk zeer ongelukkig een voorzet in zijn eigen doel werkte: 1-2. Het volgende doelpunt van Den Bosch liet vervolgens niet lang op zich wachten. Rechtsback Antonio Stankov liet zich makkelijk aftroeven en luidde derde treffer van de Brabanders in. De Argentijn Julián Marchioni schoot voor de Bosschenaren binnen.

Leo Väisänen maakte zo’n tien minuten later ook de 1-4. Een voorzet van Stefano Beltrame kwam via Marchioni terecht bij de Fin. Hij kon met een uiterste krachtsinspanning de bal binnenwerken.

Maar dat was nog niet alles. Danny Verbeek maakte er namens Den Bosch ook nog 1-5 van. Petar Stošković leek het schot van de middenvelder te kunnen hebben, maar de bal plofte via de doelman die van trainer Claudio Braga de kans kreeg, toch in het doel.

Antonio Stankov maakte in de 70e minuut tot overmaat van ramp ook nog een eigen doelpunt, waardoor het 1-6 werd. Jeremy Cijntje bepaalde met een mooie actie in de slotfase de eindstand wel nog op 2-6.

Scoreverloop

12' 0-1 Leo Väisänen39' 1-1 Renny Piers Smith50' 1-2 Daniël Breedijk (eigen doelpunt)52' 1-3 Julián Marchioni62' 1-4 Leo Väisänen68' 1-5 Danny Verbeek70' 1-6 Antonio Stankov (eigen doelpunt)78' 2-6 Jeremy Cijntje