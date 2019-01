Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Vlam in de pan blussen met water: twee gewonden in Rotterdam-Noord Brandweer (Foto ANP)

Een pannetje met olie op het fornuis heeft zondagmiddag wat lichte verwondingen veroorzaakt bij twee personen in een woning aan de Sint-Agathastraat in het Oude Noorden in Rotterdam. De olie was gaan branden en de bewoners probeerden de vlam in de pan te blussen met water. Daardoor kwam een steekvlam vrij.

De twee personen zijn nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefden niet behandeld te worden in het ziekenhuis. Ze hadden lichte brandwonden en wat rook ingeademd. Een derde aanwezige was in alle consternatie even flauwgevallen. De brandschade in de woning viel mee, zegt de brandweer.