Man met mes overvalt winkel in Schiedam

Een winkel aan de Snelliussingel in Schiedam-Oost is zondag aan het eind van de middag overvallen.

Rond 17:45 uur kwam een man de winkel op het kruispunt van de Snelliussingel en de Boerhaavelaan binnen met een mes. Hij bedreigde het personeel en eiste geld. Dat kreeg hij mee, daarna is de dader gevlucht.

Niemand raakte bij de overval gewond, de politie is op zoek naar de dader. De winkel - een supermarkt, snackbar en belhuis in één - is de rest van de dag gesloten.