Nog één keer naar de oude meesters kijken in Boijmans van Beuningen "Ik wil de oude meesters nog een keer zien"

Museum Boijmans Van Beuningen staat aan de vooravond van een grondige renovatie. Het Van der Steur-gebouw gaat als eerste verbouwd worden. Zondag 13 januari was de laatste dag dat dit rijksmonument open is voor. Het nieuwere deel van het Rotterdamse museum is nog tot mei open.

"Ik wil de oude meesters nog een keer zien", zegt een vrouw die met haar kleinkind voor een schilderij van Rembrandt staat. Een nostalgisch gevoel overheerst bij haar. "Mijn vader heeft hier gewerkt en als kind heb ik vaak door het museum gelopen." Haar 12-jarige kleindochter zegt dat ze zeker over zeven jaar terug gaat komen, dan is de renovatie afgerond. Oma zegt dat de tijd voor verbouwen wel lang is. "Met mijn leeftijd is dat wel lang, ik weet niet of ik dat ga halen." Voor de verbouwing is zeven jaar tijd uitgetrokken. De gemeente Rotterdam, eigenaar van het gebouw en de collectie, steekt 223,5 miljoen euro in de verbouwing. Lees ook: Deel Boijmans van Beuningen sluit over een week de deuren

