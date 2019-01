Henk Fraser na Cambuur-Sparta: 'Niet voldoende uitgehaald'

Sparta heeft zondagmiddag in de Keuken Kampioen Divisie gelijkgespeeld tegen Cambuur Leeuwarden. In Friesland werd het 3-3. Vlak voor tijd maakte namens de Rotterdammers Deroy Duarte nog gelijk. Daarom was Sparta-trainer Henk Fraser na afloop niet geheel ontevreden.

"Als je kijkt naar het scoreverloop, dan moeten we tevreden zijn met een punt", zegt Fraser tegenover RTV Rijnmond. "Als je kijkt naar onze mogelijkheden, ik denk dat we met Laros (Duarte, red.) sterker zijn geworden in het voetballend vermogen, dan ben je teleurgesteld. Dan heb je er gewoon niet voldoende uitgehaald. Ook zeker gezien dat je drie keer scoort in een uitwedstrijd en dat niet genoeg is om te winnen."

Sparta kreeg uit twee hoekschoppen goals tegen. "Daar kan je niet tevreden over zijn als verdediger. Er zijn natuurlijk altijd factoren die daar invloed op hadden. Als je kijkt naar onze derde goal dan heeft de wind ook invloed. Maar ook bij de spelhervattingen waar zij uit scoren was er zeker één moment waar de wind invloed had. Maar zoals je ziet, hadden we daar beide last van."

