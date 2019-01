Deel dit artikel:













Basketballers Dutch Windmills verslaan koploper Landstede Zwolle

De basketballers van Dutch Windmills hebben zondag gewonnen van de koploper in de Dutch Basketbal League: Landstede Basketbal. Het werd in Dordrecht: 77-74. Lavonte Dority was met 19 topscorer.

De wedstrijd begon voor de Dordtenaren nog niet geweldig. De ploeg van Geert Hammink keek bij rust namelijk tegen een 36-40 achterstand aan. Maar die kleine achterstand kon in het derde kwart rechtgezet worden: 62-57. In het vierde kwart sleepte Dutch Windmills er uiteindelijk een 77-74 overwinning uit. Door de overwinning staat de ploeg uit Dordrecht nu op een mooie vijfde plaats.