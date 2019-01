Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Politie onderzoekt dood van vrouw (32) in Spijkenisse

In Spijkenisse is zondagmorgen het lichaam van een 32-jarige vrouw gevonden. Ze lag in een sloot achter haar woning. De politie houdt nog alle mogelijke scenario's open: een misdrijf, een ongeluk of zelfmoord.

Haar man gaf zijn vrouw zondagmorgen op als vermist, toen hij haar nergens in huis kon vinden. Hij werd rond 08:00 uur wakker, miste zijn vrouw naast hem in bed en belde de politie. Agenten zochten in de omgeving naar de vrouw en vonden haar lichaam in een sloot achter het huis. De man van de vrouw heeft een verklaring afgelegd op het politiebureau en is formeel aangehouden als verdachte, zegt een woordvoerder van de politie. De politie kan nog niet zeggen of de vrouw gewond was.