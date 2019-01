Eerdmans: Leefbaar stemt tegen bij benoeming burgemeester

Als Rotterdam over twee jaar opnieuw een burgemeester benoemt zonder de burger daarbij te betrekken, zal Leefbaar Rotterdam tegen stemmen. Dat zei Joost Eerdmans zondag op de nieuwjaarsborrel van zijn partij.

De tweede termijn van burgemeester Aboutaleb loopt over twee jaar af, hij besluit later dit jaar of hij zich kandidaat stelt voor een derde termijn. "De Rotterdammer moet daarover meebeslissen wie daarna burgemeester is. Zo niet, stemmen wij tegen."

De kans is klein dat de Gemeentewet voor 2021 is aangepast, om een gekozen burgemeester mogelijk te maken. Daarom pleit Eerdmans voor een meningspeiling onder de Rotterdammers. "Iedereen kan dan zijn mening geven en dat moet meewegen in de vertrouwenscommissie die over de benoeming gaat."

D66 is ook voorstander van een gekozen burgemeester, maar vindt dat Eerdmans voor de muziek uitloopt. "We moeten dat goed in de wet regelen, zodat het voor iedereen duidelijk is, zover is het nog niet", zegt Chantal Zeegers van D66. "Hiermee moet je niet gaan experimenteren, dat kun je niet doen."

VVD-fractievoorzitter Vincent Karremans noemt het een proefballon van Eerdmans. "Dit klinkt leuk, maar werkt niet", vindt hij. De VVD is tegenstander van een gekozen burgemeester.

"Een burgemeester moet een neutrale factor zijn, als je gekozen bent met een verkiezingsprogramma, moet je dat als burgemeester ook gaan uitvoeren. Dat conflicteert met de plannen van partijen in een college, dus dit werkt niet op lokaal niveau", zegt Karremans.