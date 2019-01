'Plogbaas' Jayden (10) maakt met zijn vriendjes Spijkenisse schoon

Hij noemt zich 'plogbaas', naar het werkwoord ploggen. Dat is een samenstelling van joggen en plocka, het Zweedse woord voor oprapen. De 10-jarige Jayden Alcantara uit Spijkenisse ruimt samen met zijn vriendjes buiten plastic afval op.

Samen met zo'n twintig kinderen gaat Jayden bijna dagelijks op zoek naar afval. Het idee ontstond toen Jayden zijn spreekbeurt hield over de 'plastic soup', en over Boyan Slat met zijn The Ocean Cleanup .

Omdat hij andere kinderen enthousiast heeft gekregen plastic op te ruimen, kreeg Jayden afgelopen week een lintje van de burgemeester.

"Eerst zat ik altijd achter de PlayStation, maar omdat hij nu dit doet, ga ik ook veel meer naar buiten", zegt een van de plogbazen over zijn vriend Jayden.

De meisjes en jongens vinden soms ook 'gevaarlijke' spullen, vertelt Jayden. "Wiet hebben we gevonden, een mesje, koelvloeistof..."

Jayden is erg ambitieus, hij wil in het buitenland gaan ploggen. Je kunt Jayden volgen op Facebook en Instagram, hij heet daar Plogbaas.